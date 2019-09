Gott sei Dank ist dieser Wahlkampf bald vorbei …

Friseurbesuche & Co.: Was ist uns wirklich wichtig?

Während wir nun wissen, dass Friseurbesuche richtig teuer sein können, man mit ehrenamtlichen Tätigkeiten ganz gutes Geld verdienen kann und wo man in Südfrankreich edel essen kann (außer, man ist Sozialdemokrat), bleiben andere, wohl viel wichtigere Fragen offen. Wie kann unser Plastikverbrauch nachhaltig reduziert werden? Was ist zu tun, wenn sich die Flüchtlingskrise von 2015 nochmal wiederholen sollte? Und was brauchen unsere Schulen, um unsere Kinder zukunftsfit zu machen? Auf diese Fragen gab es auch in diesem Wahlkampf keine konkreten Antworten.