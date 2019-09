Erdogan droht mit Öffnung der Tore für Flüchtlinge

„Mindestens eine Million“ Syrier sollen in Sicherheitszone

Die Türkei hatte Anfang August mit den USA die Schaffung einer sogenannten Sicherheitszone entlang der türkischen Grenze zu den Kurdengebieten in Nordsyrien vereinbart. Die Türkei will die geplante Zone nutzen, um einen Teil der 3,6 Millionen syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge anzusiedeln, die in der Türkei leben. Erdogan sagte nun, das Ziel der Türkei sei, „mindestens eine Million“ Syrer in dem Gebiet anzusiedeln. Seine Regierung befürchtet, dass die jüngste Offensive der syrischen Regierungstruppen in der letzten Rebellenbastion Idlib weitere Menschen zur Flucht in die Türkei zwingt.