Enttäuschtes Posting von Ronaldo nach Messi-Sieg

„Nach der Nacht kommt immer die Dämmerung“

„Geduld und Ausdauer sind die Eigenschaften, die einen Profi von einem Amateuren unterscheiden. Alles was heute groß ist, fängt klein an. Ich weiß, ich kann nicht alles, aber ich habe alles getan, um meine Träume in Wirklichkeit zu verwandeln. Und ich muss immer im Kopf behalten, dass nach der Nacht immer die Dämmerung kommt“, schrieb der Portugiese. Ronaldo blieb also in Turin. Der Superstar glänzte schon letztes Jahr mit seiner Abwesenheit, damals gewann Modric. Kurz gesagt, man wird das Gefühl nicht los, dass Ronaldo nur erscheint, wenn er gewinnt.