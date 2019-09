Fehlende Fachkräfte: „Lehre wurde diskreditiert“

Hier der Kommentar im Wortlaut:



“Wer von uns Älteren kann sich nicht mehr an die Zeit erinnern, wo alles was mit Lehre zutun hatte diskreditiert wurde, so in den Worten „mach das ja nicht“. Es wurden fast alle in höhere Schulen geschickt, ob diese nun tatsächlich auch abgeschlossen wurden oder nicht war nicht relevant.



Heute haben einige mit einem abgeschlossenen handwerklichen Beruf, etwas Geschick und Praxis die Möglichkeit sich ihren Arbeitsplatz aussuchen zu können und auch im Ausland Fuß zu fassen. Einige Länder strecken ihre Fühler nach gewissen Berufsgruppen aus.“