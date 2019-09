„Fehlende Fachkräfte sind Wachstumsbremse“

„Selbst in Osteuropa gibt es niemanden“

Dieses Problem lässt sich durch Zuwanderung kaum lösen, weil es die gesuchten Facharbeiter in Europa nirgends mehr gibt. „Die Binnenmigration ist ausgetrocknet, viele sind in die USA und Kanada gegangen, selbst in Osteuropa gibt es niemanden“, so Helmenstein. Kurios, dass z.B. Rumänien IT-Experten die Lohnsteuer erlässt, damit sie im Lande bleiben. Tschechien habe deswegen die niedrigste Arbeitslosenrate in der EU, weil viele Fachkräfte weggezogen sind.