Bjelica: Bei Dinamo ist das wie Russisch Roulette!

krone.at: Dinamo ist seit 2005 nur zweimal NICHT Meister geworden. Auch im Europacup spielt man zumindest im Herbst stets mit voller Kraft mit. Peinlich ist es wohl nicht, gerade von so einem Klub verpflichtet zu werden. Wie kann man den Stellenwert von Dinamo für Kroatien und den Balkan am besten in Worte fassen?

Bjelica: Ich glaube, Dinamo ist nicht nur der größte Verein in Kroatien oder am Balkan. Dinamo hat sich in den vergangenen 30 Jahren, seit Kroatien unabhängig ist, als der größte Verein in der ganzen Region etabliert. Da würde ich auch Polen, Tschechien, Slowakei, Österreich, Bulgarien, Rumänien, alle diese Osteuropa-Länder miteinbeziehen. Dinamo ist jetzt zum 7. Mal in der Champions League und in der Europa League auch zum 5. Mal - nur einmal überhaupt hat man es weder in die Champions League noch die Europa League geschafft.