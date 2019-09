Kuljic-Aufreger: So reagiert die Bundesliga

Der „Krone“-Bericht über die Vorwürfe von Sanel Kuljic, der davon spricht, dass immer noch Spiele in der heimischen Bundesliga manipuliert werden, hat hohe Wellen geschlagen. Nun hat sich die Bundesliga in einer Aussendung zu der Causa geäußert. Man werde rechtliche Schritte gegen die öffentlich erhobenen Vorwürfe von Kuljic einleiten, so die Liga.