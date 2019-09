Roman Mählich heißer Kandidat bei Austria Lustenau

Berichten zufolge gibt es derzeit vier Kandidaten auf den Trainerposten bei den Vorarlbergern. Unter anderem eben Ex-Teamspieler Roman Mählich, der seit seinem Rauswurf bei Sturm Graz am Ende der vergangenen Saison ohne Job ist. In der Spielzeit 2017/18 stand der 47-Jährige beim damaligen Zweitligisten Wiener Neustadt an der Seitenlinie. Neben Mählich sollen ein weiterer Österreicher, ein Deutscher und ein Däne auf der Kandidatenliste stehen.