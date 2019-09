Das sagt Jogi Löw zu Deutschlands Zittersieg

Der Weg zurück in die Weltspitze ist für Teamchef Löw „kein einfaches Unterfangen. Man hat in manchen Phasen gesehen, dass die Mannschaft so noch nicht zusammengespielt hat. Kontinuität ist wichtig für die Zukunft. So einfach, wie das manche denken, geht es halt auch nicht.“ Man habe noch „einige Monate Zeit und noch einige Länderspiele. Im nächsten Jahr wird sich zeigen, wo wir stehen. Das kann ich jetzt auch nicht sagen.“