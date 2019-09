Herbstblues im Bienenstock

„Ich bin stolz darauf, dass sich bei uns in der Naturparkgemeinde so viel tut. Der neue Bienenerlebnisweg wurde von Beginn an sehr gut angenommen. Der Bienenschaustock ist ein wahres Highlight in Schattendorf“, so Bürgermeister Hans Lotter stolz. Nächstes Jahr wird der Bienenerlebnispfad um Schautafeln zu den Wildbienen ergänzt.