49 neue Feuerwehrmitglieder

Wissen weitergeben ist ein zentraler Teil der Vorbereitung, bevor „Newcomer“ bei der Feuerwehr in den ersten Einsatz geschickt werden. In 52 Ausbildungseinheiten geben die „alten Hasen“ ihre Erfahrung bei der Truppmann-Ausbildung weiter. Atem- und Körperschutz, Erste Hilfe, Löscheinsatz sowie vieles mehr wird dadurch vermittelt. Heuer kamen 49 neu eingetretene Kameraden zum Abschluss nach Jennersdorf, wo die erworbenen Kenntnisse nochmals zusammengefasst und in der Praxis umgesetzt wurden.