Spanien siegt locker und feiert Rekordmann Ramos

Italien siegt mit Elfer

Wie Spanien ist auch Italien weiter makellos unterwegs. Die „Squadra Azzurra“ kam in Tampere gegen Finnland zu einem knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg. Ciro Immobile (59.) brachte die Gäste nach Chiesa-Flanke per Kopf via Unterkante der Latte in Front. Da Teemu Pukki im Strafraum von Stefano Sensi gefoult wurde und den verhängten Elfmeter (72.) selbst souverän verwandelte, blieb es spannend. Es war der fünfte Treffer für den 29-jährigen Norwich-City-Akteur in der laufenden Quali. Mit Punkten für die Heimischen wurde es aber nichts, da auch die Italiener noch vom Punkt trafen. Jorginho (79.) verwertete einen Hand-Elfmeter.