Schweiz gewinnt „nur“ 4:0 - Rückschlag für Dänen

Der Zweite Dänemark liegt nur einen Zähler davor. Die ebenfalls noch unbesiegten Dänen kamen in ihrer fünften Partie in Tiflis bei Georgien über ein torloses Remis nicht hinaus und kassierten damit einen Rückschlag im Kampf um ein EM-Ticket. Bei den mit nur vier Zählern viertplatzierten Georgiern spielte Sturm-Graz-Mittelfeldspieler Otar Kiteishvili durch. Die zwei Zähler vor Dänemark in Führung liegenden Iren waren am Sonntag spielfrei.