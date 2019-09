Neuer Trainer, neue Chance für Prödl bei Watford

Zum neuen Coach wurde Quique Sanchez Flores bestimmt. Der Spanier betreute Watford bereits in der Saison 2015/16, Prödl brachte es in dieser Spielzeit auf 24 Pflichtspiele - 21 davon in der Premier League. Derzeit liegen die „Hornets“ mit nur einem Punkt aus den ersten vier Runden auf dem letzten Tabellenplatz.