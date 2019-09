Nach Kreuzbandriss: Anna Veith erstmals auf Skiern

„Das hat sich wie Freiheit angefühlt“, ergänzte die 30-jährige Salzburgerin, die sich am 12. Jänner diesen Jahres beim Riesentorlauf-Training in Südtirol einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Veith betonte in einer ÖSV-Aussendung auch, dass der erste Skitag absolut schmerz- und beschwerdefrei verlaufen sei.