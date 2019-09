Lokalchef jetzt als Dieb vor Gericht

Ein nicht alltäglicher Fall wurde jetzt am Landesgericht in Eisenstadt verhandelt. Angeklagt waren ein (ehemaliger) Restaurantleiter und sein Stellvertreter. Die beiden Männer arbeiteten im Lokal, das zu einer großen Supermarktkette gehört. Von dort sollen sie Lebensmittel um insgesamt rund 30.000 Euro für das Lokal mitgenommen, aber nie boniert haben - somit stieg die Gewinnspanne des Restaurants entsprechend an. Außerdem warf die Staatsanwaltschaft den beiden Angeklagten vor, in dem Supermarkt für sich privat Fernseher, Geschirr sowie weitere Waren entwendet zu haben. Die Beschuldigten legten ein Geständnis ab.