Budgets für den Wahlkampf großteils bekannt

SPÖ gab 2013 28,5 Millionen aus

Startet eine Kampagne vor dem Stichtag, werden die entsprechenden Ausgaben also nicht in die Deckelung eingerechnet. Auch Kosten für die Wahlkampfvorbereitung finden sich nicht zwangsläufig in den offiziellen Wahlkampfkosten. Bekannt ist etwa, dass das Honorar der SPÖ für ihren skandalumwitterten Wahlkampfberater Tal Silberstein 2017 vor dem Stichtag angefallen ist und daher nicht Teil des Kostendeckels war.