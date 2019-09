„Die Mischkulturen sind nicht vorteilhaft!“

KOMMENTAR von Christian Kitzmüller: Ganz schnell im Eck

„Ein Politiker darf das so nicht sagen“; „In manchen Dingen hat er aber schon recht“ - so unterschiedlich fielen die Reaktionen aus, als wir in der Redaktion über das Interview diskutiert haben. Und so unterschiedlich werden wohl auch die politischen Reaktionen darüber ausfallen.

Fakt ist: Gerade in einer Zeit, in der das Vertrauen in die Politik in den Grundfesten erschüttert ist und ein schmutziger Wahlkampf läuft, ist die Sensibilität besonders hoch. Da müssen Politiker noch mehr auf ihre Worte achten - und dürfen komplizierte Sachverhalte nicht zu sehr vereinfachen.

Sonst stehen sie schnell im extremen Eck.