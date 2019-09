Gabalier will nicht von Bühne aus Politik machen

„Kämpfe, um Vorwürfe ins richtige Licht zu rücken“

„Über so manche Anschuldigungen, Infragestellungen, Wörter, die oftmals aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, Symbole, die da in Zusammenhang gebracht worden sind, habe ich mich in den letzten Jahren oft nur wundern können“, kommentierte der „Volks-Rock‘n‘Roller“ die zahlreichen politischen Kontroversen der vergangenen Jahre. „Irgendwann einmal muss man für eine große Fangemeinde in die Bresche springen und dazu Stellung beziehen“, meinte er. „Es war und ist mir und wird mir auch nie ein Anliegen sein, mich politisch zu engagieren, mich für eine Partei starkzumachen“, fuhr er fort. Er kämpfe mit seinem Team seit Jahren gegen die Vorwürfe an, um dies ins „richtige Licht zu rücken“.