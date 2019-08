Gabalier: „Kryptonit brachte Mountain-Man zu Fall“

„Liebe Fangemeinde, irgendein garstiges Kryptonit hat den Mountain-Man zu Fall gebracht“, wandte sich Andreas Gabalier am Sonntag in einem Facebook-Video, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt, an seine Anhänger. Wegen einer Lebensmittelvergiftung liegt der Sänger „nun schon drei Tage flach“. Zwei Konzerte sind in Gefahr.