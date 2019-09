Megastars testen Strecke für historischen Marathon

Unter den Tempomachern waren beispielsweise schon Bernard Lagat, fünfmaliger Weltmeister und zweimaliger Olympia-Medaillengewinner, oder Augustine Choge, zweimaliger WM-Medaillengewinner und langjähriger Kipchoge-Freund, dabei. Nur absolute Weltklasseläufer können den geforderten Kilometerschnitt von 2:50 bis 2:51 Minuten laufen. Wer genau im Oktober läuft, wird noch bestimmt. Die Tempomacher werden sich bei dem für den 12. Oktober geplanten Rennen abwechseln, wie häufig wird noch im Detail ausgeklügelt, sie versuchen, Kipchoge zu einer Zeit von unter zwei Stunden zu ziehen. Lagat war schon dabei, als Kipchoge bei seinem ersten Versuch in Monza 2017 in 2:00:25 die Traumzeit hauchdünn verpasst hatte. Alle sind jetzt überzeugt, dass Kipchoge in Wien Geschichte schreibt!