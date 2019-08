Verteidiger steht kurz vor Wechsel zu Rapid!

Kein Dementi

Was noch für einen Transfer spricht: Von Sportboss Zoran Barisic gab es bisher kein Dementi. Schon am Freitag könnte der Transfer offiziell verkündet werden. Stojkovic soll demnächst nach Wien reisen, um die Medizinchecks zu erledigen. Am Montag endet das Transferfenster in der heimischen Bundesliga.