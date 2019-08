Paar auf Sardinien droht sechs Jahre Haft

Den Sand transportierten die Touristen in 14 Flaschen im Kofferraum ihres Autos. Der Versuch, eine derart große Menge an Sand zu entwenden, kann mit bis zu sechs Jahren Haft bestraft werden. Dass es damit eine Straftat begangen hat, will das Paar nicht gewusst haben. Doch es ist tatsächlich streng verboten, Sand, Muscheln oder Kieselsteine von den Stränden Sardiniens zu entwenden.