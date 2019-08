Rassistische Anti-Pogba-Pöbelei! ManUnited in Rage

Manchester United hat auf sozialen Online-Netzwerken geäußerte rassistische Beschimpfungen gegen Paul Pogba nach dessen vergebenem Elfmeter beim 1:1 in Wolverhampton am Montagabend verurteilt. Man werde versuchen, die betreffenden Personen auszuforschen, schrieb der Premier-League-Club am Dienstag in einem Statement. Gleichzeitig halte man auch die Betreiber dieser Plattformen an, zu reagieren.