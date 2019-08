Nächster Bulle weg! Samassekou fix bei Hoffenheim

Im Sommer 2018 sollen unter anderem Olympique Lyon und AS Roma an dem für sein umsichtiges Passspiel bekannten Samassekou interessiert gewesen sein, damals noch soll Salzburg ein Veto eingelegt haben. Nun aber war es soweit, die seit Monaten kolportierten Gerüchte erwiesen sich als wahr. „Für uns war klar, dass er irgendwann seinen Weg gehen und den Schritt in eine der Top-Ligen Europas machen wird“, erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. „Wir sind stolz, dass er so lange bei uns war und den Klub mit seiner vorbildlichen und positiven Art - auf dem Platz und auch außerhalb - maßgebend mitgeprägt hat.“