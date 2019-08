LASK-Gegner Brügge spuckt schon große Töne

Eines scheint gewiss: Club Brügge hat einen unbändigen Siegeswillen und unfassbare Stehaufqualitäten. Das bewies Belgiens Vizemeister zumindest am Dienstag, kurz vor dem triumphalen Aufstieg des LASK gegen den FC Basel (Gesamtscore: 5:2). Denn Brügge, das am 20. August in Linz gastiert bzw. am 28. August den LASK empfängt, geriet am Dienstag nach einem 1:0-Sieg im Heimhinspiel bei Dynamo Kiew früh in Rückstand (6.), sicherte sich mit dem Ausgleich durch Simon Deli (38.) aber die bessere Ausgangslage für die zweite Hälfte.