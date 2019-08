Nach Tod des Vaters: Max-Theurer verzichtet auf EM

Die 25-jährige Wienerin war 2017 bei der U25-Heim-EM in Lamprechtshausen Vierte gewesen. In ihrem ersten Jahr in der allgemeinen Klasse überzeugte sie mit starken internationalen Auftritten mit ihrem Sportpartner Valenta‘s Diego. „Ich hätte Vici und dem Team alle verfügbaren Daumen gedrückt. Eigentlich hätte ich mir sehr gewünscht, dass Vici trotz der Tragödie mit ihrem Vater hätte Reiten können“, wurde Valenta in einer Aussendung zitiert.