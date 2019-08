Stellen Sie Ihre Frage an die Spitzenkandidaten!

Wir wollen’s im Wahlkampf 2019 wissen, und interviewen die Kanzler-Kandidaten - alle gemeinsam! Die Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl 2019 stehen Ihnen Rede und Antwort. Sie schicken uns Ihre Fragen an die Kandidaten, und wir leiten sie im Videoformat weiter. So können Sie Ihre Frage an Sebastian Kurz, Norbert Hofer und Co. ganz einfach selbst stellen.