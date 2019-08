Prost! Vier von fünf Frauen trinken gerne Bier

Ein kühles Blondes wird auch bei den Damen immer beliebter. Nicht nur, dass immer mehr Frauen dieses Weißem Spritzer & Co. vorziehen, sie sind auch probierfreudig - vor allem die jungen! Bei den unter 50-Jährigen greift jede Zweite „sehr gerne“ bzw. „gerne“ zu einem neuen Bierstil. So hat mehr als ein Drittel der Damen unter 50 Jahren (37 Prozent) in den vergangenen drei Monaten mindestens eine neue Sorte verkostet.