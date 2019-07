Nie wieder Jo-Jo-Effekt!

Es ist wie bei dem Kinder- und Jonglierspiel Jo-Jo: Der Mittelteil schnellt an einer Schnur hinauf und hinunter. Je weiter nach unten er ausschlägt, umso höher wird er wieder nach oben katapultiert. So geht es auch vielen Menschen, die eine Crash-Diät absolvieren. Weil der Organismus durch eine stark reduzierte Energiezufuhr auf Sparflamme gesetzt wird, verwertet er jede noch so kleine Mahlzeit im Übermaß. Isst man dann nach einiger Zeit wieder normal, „saugt“ der Körper geradezu sämtliche Bestandteile, vor allem aber Fett und Zucker, besonders effizient auf - er hat gelernt, für die nächste „Hungersnot“ gerüstet zu sein. So steigen die Kilos auf der Waage wieder rapide an. Der angestrebte Gewichtsverlust sollte also langsam, aber stetig, vorangetrieben werden. Stoffwechsel ankurbeln und nicht aushungern! Keine Sorge, hier stehen nicht Verbote, sondern positive Veränderungen im Vordergrund. Beginnen Sie jetzt!