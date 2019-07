Sohn von Lilian Thuram kommt in die Bundesliga

Thuram kam in der vergangenen Saison für Guingamp in insgesamt 38 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 13 Tore. Zuletzt spielte er mit der französischen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien. Am Mittwoch soll er beim neuen Verein von Stefan Lainer ins Training einsteigen. Coach der Gladbacher ist Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose.