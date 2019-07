Hilfe für das Urlaubsparadies

Traumhafte Küsten, klares Wasser, freundliche Menschen: das schätzen die Burgenländer an ihrer Urlaubsdestination Griechenland. Doch wer hinter diese Fassade blickt, der erkennt die andere Seite des vermeintlichen Paradieses: Obdachlose Familien, Spitäler, Pflege- und Kinderheime, in denen es selbst an den notwendigsten Dingen fehlt.