Mutter: „Lukas glaubte, der Hund bringt ihn um“

„Er sagte, er will Schmerzensgeld“

„Sie haben ihn nicht gleich gefunden. Aber Lukas hörte Papa rufen und konnte sich etwas aufrichten. Zuvor hat er sich totgestellt. Der Hund war ja noch bei ihm“, sagt die Mutter. Die Männer konnten den Kampfhund vertreiben, Noras Opa wurde dabei in die Hand gebissen. Auch das Mädchen hat Abschürfungen am Rücken. Die Kleidung war vom Körper des Buben gerissen. Lukas wurde in die Uniklinik Linz geflogen, ins Koma versetzt. „Inzwischen wurde er geweckt, schläft aber viel, alles tut ihm weh. Und er sagte, er will Schmerzensgeld“, ist die Mutter froh, dass man am 1. August den 13. Geburtstag von Lukas feiern kann, auch wenn das im Krankenhaus sein wird. Dort, auf der Intensivstation, wechseln sie und ihr Mann sich am Bett ab.