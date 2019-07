Thiem: „Die Lücke zu den Top 3 ist kleiner!“

Noch wertvoller sind andere Erkenntnisse, die er in der ersten Saisonhälfte gewann. Der Masters-Titel in Indian Wells mit einem Sieg über Federer und der Halbfinal-Triumph über Djokovic in Paris haben ihm bestätigt: „Ich kann jeden Spieler schlagen. Die Lücke zu den Top 3 ist definitiv kleiner geworden.“ Den letzten verbleibenden Grand Slam, die US Open, sieht er als gute Chance. Dort waren Federer, Nadal und Djokovic nicht so dominant wie bei den anderen Majors. „Da hat es öfters komische Matches gegeben, in denen die Großen ausgelassen haben“, erinnert sich der 25-Jährige.