Golf-Krimi! Wiesberger gewinnt die Scottish Open

Doch nicht nur aus finanzieller Sicht war der erste Titel bei einem Rolex-Series-Event für den Oberwarter besonders. Am Freitag hatte er mit einer 61 einen neuen Platzrekord bei den Scottish Open markiert und am Samstag mit 20 unter Par eine neue historische Turnier-Bestmarke nach drei Runden folgen lassen. Wiesberger selbst schaffte in seiner gesamten Karriere zum ersten Mal so ein gutes Score vor dem Schlusstag. Er trat in Schottland die Nachfolge von Brandon Stone an, der sich 2018 den Pokal gesichert hatte.