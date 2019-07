Marc Janko zeigt die ungeschminkte Wahrheit

Janko hatte Anfang Juli das Ende seiner Karriere verkündet. „Der Tag ist gekommen und ich sage danke für die letzten 16 Jahre“, schrieb der Legionär bei FC Lugano in der Schweizer Super League auf Twitter. Für das Nationalteam bestritt der Stürmer 70 Länderspiele, das letzte am 24. März bei der 2:4-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Israel.