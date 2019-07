Tennis-Legende Nastase: Alk-Fahrt ohne „Deckel“!

Der frühere rumänische Tennis-Star Ilie Nastase ist vom Appellationsgericht in Bukarest wegen Autofahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein rechtskräftig zu neun Monaten und zehn Tagen Haft verurteilt worden! Die Vollstreckung der Strafe wurde „verschoben“, was nach rumänischem Recht bedeutet, dass der frühere Weltranglisten-Erste zwei Jahre lang polizeilich überwacht wird. Er darf in dieser Zeit keinerlei führerscheinpflichtiges Fahrzeug lenken. Bei Verstößen gegen diese Auflagen kann die Haftstrafe vollstreckt werden.