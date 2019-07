ÖVP-Chef Kurz reist nach Israel

Offizielle Themen der Reise sind der Kampf gegen illegale Migration, Terrorismus, die regionale Sicherheitslage sowie die aktuellen Entwicklungen in diesem Raum, insbesondere in Bezug auf den Iran. „Israel ist ein Stabilitätsanker in dieser konfliktreichen Region in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und ein wichtiger Partner für Europa. Ich möchte mich dabei mit Israel über Maßnahmen zur Grenzsicherung und zur Eindämmung der illegalen Migration austauschen“, erklärt Kurz.