Eng verpasst Pole nur um 46 Tausendstel

Engs Toprunde verlangte dem 29-Jährigen alles ab: „Ich habe zweimal die Wand gestreift, einmal in Kurve 2, einmal in Kurve 4. Ich bin wirklich um mein Leben gefahren - wie immer eigentlich.“ Bereits in seiner Premierensaison war es auf dem Stadtkurs in Nürnberg hauchdünn zugegangen. „Letztes Jahr habe ich die Pole hier um eine Tausendstel verpasst. Das zeigt einfach, wie hoch die Qualität an Fahrern und Teams und Herstellern in der DTM ist“, sagte Eng, der im ersten Rennen am Samstag Rang sieben belegt hatte und in der Gesamtwertung hinter den Schweizer Nico Müller auf Rang drei zurückgefallen war.