Auf diese Hardware schwört eSports-Profi Eni Zhou

Großer Andrang bei Duell mit den Fans

Hin und wieder misst er sich auch mit seinen Zuschauern - so etwa Mitte Juni, als er im MediaMarkt Wien Mitte gut 100 „League of Legends“-Fans anlockte, die in einem Turnier gegen ihn Preise von der Spielkonsole bis hin zur Edel-Tastatur gewinnen konnten. Apropos Hardware: Natürlich hat ein „LoL“-Profi hier besondere Ansprüche an sein Equipment. Präzision ist Trumpf, jeder Frame zählt.