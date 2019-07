Würge-Mord: Täter nicht aus Umfeld des Opfers

Weiters aufgefordert, sich zu melden, sind jene Beobachter, die das Fahrzeug des Opfers - einen weiß lackierten Pkw der Marke Opel Corsa - am besagten Abend im Bereich der sogenannten Forsthaide im Amstettner Stadtteil Greinsfurth wahrgenommen haben. Auch nach Sichtungen von Personen mit „offensichtlichen Kratzspuren“ oder „stark verunreinigter Kleidung“ am 28. Mai oder in den Folgetagen im Großraum Amstetten wird gefragt.