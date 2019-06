Würge-Mord: Warum musste Brigitte G. sterben?

Plötzlich war sie am Handy nicht erreichbar

Die 52-Jährige dürfte also gleich zu ihrem Opel Corsa gegangen sein. Und dann - was ist dann geschehen? „Wir wissen es nicht“, sagt ein Fahnder. Fest steht bloß: Um 21.30 Uhr alarmierte Brigitte G.s Ehemann die beiden bereits erwachsenen Kinder: Ihre Mutter sei vom Dienst nicht nach Hause gekommen und am Handy unerreichbar. Die Familie leitete eine Suchaktion ein, fuhr die Strecke von ihrer Heimatgemeinde Waldhausen im Strudengau in Oberösterreich bis zum Einkaufszentrum ab, rief bei Freunden der Vermissten an.