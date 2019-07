Tränen bei Honda - Red Bull im totalen F1-Glück

Direkt nach dem Rennen spielten sich am Sonntag tumultartige Szenen ab. Firmengründer Dietrich Mateschitz fiel Verstappen, Horner und seinem langjährigen Einflüsterer Helmut Marko um den Hals, der wirkte entspannt und losgelöst wie selten. „Ich will jetzt nicht darüber nachdenken, ich will einen Drink und das einfach nur genießen“, meinte der 76-Jährige mitten in einem Interview. Honda-Macher Toyoharu Tanabe hatte bei der Siegerehrung mit den Tränen zu kämpfen.