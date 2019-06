App entblößte Frauen: Entwickler ziehen Stecker

Entwickler ziehen den Stecker

Ebenso groß wie das Interesse war allerdings auch die Aufregung über die „Striptease“-App. Am Donnerstag zogen deren Entwickler deshalb den Stecker. In einem Tweet erklären sie, dass das Projekt lediglich der Unterhaltung dienen sollte. „Wir dachten, dass wir jeden Monat ein paar Exemplare verkaufen würden. (...) Nie hätten wir geglaubt, dass die Sache viral gehen würde und wir nicht in der Lage wären, den Traffic zu kontrollieren“, räumen sie ein - zumal die Anwendung gar „nicht so großartig“ sei und nur mit „bestimmten Fotos“ funktioniere.