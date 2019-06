Hans Zimmer liefert Sound für Elektro-BMWs

Als großer Vorteil der Elektromobilität werde vielfach die Stille des elektrischen Antriebs angeführt, so BMW in einer Aussendung. Mit zunehmendem Angebot elektrifizierter Modelle entstehe an dieser Stelle auf dem Fahrersitz aber eben auch besagte Lücke. Unter dem Markennamen „BMW IconicSounds Electric“ soll daher für die Elektroautos des Herstellers ein „zukunftsweisendes Sound-Angebot“ für Kunden geschaffen werden, „die viel Wert auf einen emotionalen Klang legen und Freude am Fahren mit allen Sinnen erleben wollen.“