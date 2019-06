Gemeinden weiter auf der Sparwelle

Großes Lob spricht den Gemeinden SP-Landesrat Christian Illedits aus: „Die Aufgaben wurden gewissenhaft erledigt.“ Der Schuldenstand hat sich 2018 zwar um 1,4 Millionen auf 310,7 Millionen Euro erhöht. Ein Drittel der 102 Millionen € an Investitionen floss aber in Schulen, Kindergärten und Freizeitangebote, der Rest in Straßenbau, Wasserversorgung & Co. „Die von den Gemeinden übernommenen Haftungen sind um 8,2 Millionen auf 179,5 Millionen Euro klar gesunken“, sagt Illedits. Zudem erwirtschafteten die Kommunen eine freie Finanzspitze von 55,9 Millionen € - um 9,8 Millionen Euro mehr als 2017.