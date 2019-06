Flixbus fährt nun auch ab Wien in die Ukraine

„Der Schritt in die Ukraine ist mit Blick auf das bestehende Netzwerk logisch, da wir in einigen Nachbarländern bereits sehr erfolgreich aktiv sind“, sagte Flixbus-Chef Andre Schwämmlein. Er versicherte, die Sicherheit der Fahrgäste und Fahrer stehe an erster Stelle: „Wir fahren in der Ukraine nur Ziele an, bei denen wir die Sicherheit für alle Beteiligten zu jeder Zeit gewährleisten können.“ Im Osten des Landes kämpfen seit Jahren Regierungstruppen gegen Separatisten, die von Moskau unterstützt werden.