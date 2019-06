„Respektlos“ - Nico Rosberg knöpft sich Vettel vor

Nico Rosberg reichts! Der Ex-Formel-1-Weltmeister hat die Schimpftirade von Sebastian Vettel beim Grand Prix von Kanada hart kritisiert, sich in einer Video-Botschaft klar gegen seinen Landsmann positioniert „Das ist unnötig und nicht sehr gut“, sagte Rosberg am Montag. „Er hat den Fehler gemacht.“ Noch während des Rennens beleidigte Vettel die Stewards. „Er denkt immer, dass er richtig liegt und will immer den anderen die Schuld geben“, so Rosberg.