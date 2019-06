Vettel sorgt nach „gestohlenem Sieg“ für Eklat

„Er hat mich an die Wand gedrückt“

„Er hat mich an die Wand gedrückt“, analysierte Hamilton die Situation, „ich konnte nur mit Mühe einen Unfall verhindern“. Der Ferrari-Star reagierte indes fuchsteufelswild auf die Entscheidung. „Wo zur Hölle soll ich hin? Ich hatte Gras an meinen Rädern. Sie stehlen uns das Rennen“, schimpfte Vettel am Funk. „Ich habe ihn nicht kommen sehen.“ Auch Weltmeister Nigel Mansell twittert: „Eine lächerliche Strafe.“