Pkw kracht in Gartenmauer

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker schlitterte ungebremst in einen Gartenzaun. Dabei wurde das Fahrzeug ausgehoben und prallte in eine Gartenmauer. Der Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen, am Pkw entstand ein Totalschaden und die Gartenmauer wurde schwer beschädigt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Dem Salzburger wurde der Schein an Ort und Stelle abgenommen.